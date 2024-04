Ich bin keine Rabiatperle. Offenbar ist das die Punze, mit der ich bedacht werde, aber ich empfinde mich nicht so. Ich habe eine klare Haltung, und die vermittle ich manchmal mit dem nötigen Nachdruck. Politiker, die sich ausschließlich an Sympathiewerten orientieren, werden nicht erfolgreich sein.

Sollen U-Ausschüsse live übertragen werden?

Sobotka

Ich war zuerst skeptisch. Dann habe ich mir gedacht: Es wäre vielleicht gut, wenn man live miterlebt, wie im U-Ausschuss agiert wird. Also: Wenn sich die Emotionalität im U-Ausschuss ändert, bin ich sofort für Liveübertragungen. Sie müssen aber Nutzen stiften. Wir werden die Liveübertragung diskutieren, wenn wir die neue Verfahrensordnung für U-Ausschüsse besprechen. Das will gut überlegt sein, denn die Politik ist prinzipiell schriller und aufgeregter geworden. Und Social Media befeuern das.

Auch Sie nutzen Social Media.

Sobotka

Soziale Medien sind sehr wichtig, wenn man sie richtig nutzt. Aber sie können in ihren Auswirkungen demokratiegefährdend wirken. Zugespitzt formuliert

Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Sobotka

Social-Media-Plattformen wesentlich stärker regulieren und wie Medien behandeln. Ich halte es für höchst problematisch, dass auf Social Media Inhalte wie Hate Speech oder Antisemitismus enthalten sind und dahinter Desinformationskampagnen stecken, die von Trollfabriken etwa aus Russland betrieben werden. Das sind die Gefährdungsmomente der Demokratie, kombiniert mit dem Brandbeschleuniger Artificial Intelligence. Daher will ich die Technologieunternehmen in die Verantwortung nehmen. Sie müssen kontrollieren, was auf den Plattformen passiert.

Das ist bei internationalen Plattformen schwer.

Sobotka

Wenn Europa regulierend tätig wird, werden sich die internationalen Plattformen rasch ändern, denn sie brauchen den Markt. Eine Klarnamenpflicht wäre ein Bestandteil der Regulierung, alles andere sollen sich Juristen überlegen. Sie sollen Lösungen anbieten und nicht nur sagen, was nicht geht. Wir können Antisemitismus nicht tolerieren.

Sie werfen auch den Wiener Festwochen Antisemitismus vor, deren Chef Milo Rau weist das scharf zurück.

Sobotka

Ich werfe den Festwochen die Befeuerung von Antisemitismus vor. Zu glauben, mit den jährlichen Gedenkfeiern sei es getan, der irrt gewaltig. Wir müssen wachsam bleiben. Dass Leute wie Yanis Varoufakis, die in Deutschland wegen ihrer israelfeindlichen Aussagen Einreiseverbot haben, bei den Festwochen im „Rat der Republik“ eine Plattform bekommen, das halte ich für beschämend. Besonders nach dem 7. Oktober und dem Angriff auf Israel.