Wurden im Vorfeld des Wiener Terroranschlags Vorschriften im Verfassungsschutz missachtet?

Die Justiz interessiert sich im Detail für Geschehnisse ab dem Sommer 2020. Damals fuhr der spätere Attentäter K. F. mit einem Bekannten in die Slowakei und versuchte in einem Waffenshop in Bratislava, Munition für ein Maschinengewehr zu kaufen. Die dortigen Mitarbeiter wurden misstrauisch und wimmelten die jungen Männer ab. Unbemerkt machten sie Fotos vom Wiener Fahrzeug und übergaben sie samt Bildern aus der Überwachungskamera an die slowakische Polizei. Diese informierte am 29. Juli das österreichische BVT. Doch drei Wochen vergingen, ehe die Mitteilung dort bearbeitet wurde. „Aufgrund der damaligen Arbeitsüberlastung“, wie ein BVT-Gruppenführer in seiner Einvernahme zu Protokoll gab. Urlaube und die Pandemie hätten die ohnehin dünne Personalsituation im Verfassungsschutz strapaziert. Ende Juli wurde durch das Kabinett des damaligen Innenministers Karl Nehammer zudem der Sonderauftrag erteilt, die Hintergründe von Ausschreitungen in Favoriten zu untersuchen. Erst ab 19. August bearbeiteten die Beamten im BVT die Mitteilung und gaben sie aufgrund der Identifikation des Kennzeichens an die Kollegen im Wiener Landesamt weiter.

Hier landete die Mitteilung aus der Slowakei am 25. August am Schreibtisch des Sachbearbeiters S. vom Wiener Verfassungsschutz. Und war dort eigentlich gut aufgehoben: Der Beamte kannte den späteren Attentäter K. F. so gut wie kein anderer im LVT. Schon 2018 war er mit Ermittlungen gegen K. F. beauftragt, dieser wollte nach Syrien zur Terrormiliz IS. K. F. wurde damals geschnappt und verurteilt, kam Ende 2019 frei. Die erste „Gefährderansprache“ nach der Haft – eine Maßnahme, mit der Islamisten signalisiert wird, dass sie unter Beobachtung stehen – wurde durch Sachbearbeiter S. durchgeführt. Auch erreichte S. im Sommer eine Information, dass K. F. Pläne habe, wieder nach Syrien auszureisen. Nur logisch, dass es S. beim Betrachten der Bilder aus der Slowakei dämmerte: „Ich hatte die leise Vermutung, dass es sich bei einem dieser Personen vermutlich um K. F. handeln könnte“, gab er zu Protokoll. Bei seinem Vorgesetzten, Referatsleiter K., regte der Beamte daraufhin eine Observation von K. F. an.

Als „nicht notwendig“ und rechtswidrig sei dies jedoch beurteilt worden, man müsse zunächst die Identität mit den slowakischen Kollegen anhand von Vergleichsfotos abgleichen, so die Order des Vorgesetzten. Wichtige Wochen verstrichen: Laut derzeitigen Ermittlungsergebnissen besorgte sich K. F. Ende September am Schwarzmarkt Munition, die Tatwaffe besaß er mutmaßlich schon seit Juni. Erst am 20. Oktober erhielten die Verfassungsschützer aus der Slowakei die späte Rückmeldung, dass es sich beim Mann im Waffengeschäft um K. F. handelte.