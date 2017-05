Zeitenwende in der österreichischen Politik

Die Große Koalition ist am Ende. Bundespräsident Alexander Van der Bellen braucht seine Berater dringend. Spitzenkandidaten liefern Popstarauftritte. Der Sebastian-Kurz-Effekt bildet sich deutlich in Umfragen ab. Neos und Grüne suchen nach einer Rolle, das Parlament auch. Die FPÖ sieht sich fix in der kommenden Regierung. Österreichs Politik steht vor dem größten Umbruch seit vielen Jahren. Szenen einer Zeitenwende.

Freitag, 12. Mai, 17 Uhr, Goldegg, Hotel Seehof, Terrasse

Neos-Abgeordneter Sepp Schellhorn gönnt sich im Garten seines Hotels eine ruhige Minute. Er ist heute 50 geworden. Er blickt im Leben vor und zurück und dazwischen auf den See. Das Telefon läutet. Sebastian Kurz. Er bietet Schellhorn den Posten des Wirtschaftsministers an. „Du, ich überleg mir das“, sagt Schellhorn und legt auf.

