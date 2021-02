Zieht denn viel Wissen automatisch viel Entlohnung nach sich?

Also, das wird ja jetzt leider doch nichts mit einer besseren Bezahlung für das Pflegepersonal. Was haben wir diese unermüdlichen SystemerhalterInnen im ersten Lockdown nicht beklatscht und gepriesen, aber mit mehr Kohle schaut's weiterhin düster aus. Weil: gering qualifiziert. Das sind sie, die Angehörigen der pflegenden Berufe. Sie erhalten das System, aber sie sind, naja, nicht sonderlich gut ausgebildet. Sagte jedenfalls bekanntlich der neue Arbeitsminister. Wörtlich sagte er (in einem Interview mit der „Wiener Zeitung“), der „Wert von Pflege“ werde „gering bemessen, weil sie kaum spezifische Fähigkeiten erfordert“.

