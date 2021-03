Ziemlich beste Freunde: Sebastian Kurz und sein Draht nach Israel

Bald darauf gründete Kurz die Gruppe der sogenannten „First Movers“, also jener Staaten, die besonders früh besonders energisch auf das Virus reagiert hatten. Mit dabei war natürlich Israel. Seither tauscht man sich regelmäßig in Videokonferenzen aus. Das gute Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, sollte bei einigen Mitgliedern mittlerweile verflogen sein. Auch Israel taugt nicht wirklich als Vorbild: Trotz Serien-Lockdowns wurden dort fast 800.000 Infektionen bestätigt, um 60 Prozent mehr als in Österreich. Dass in Israel vergleichsweise wenige Covid-Tote zu beklagen waren, dürfte hauptsächlich am niedrigen Durchschnittsalter der Bevölkerung liegen und nicht so sehr an der Weitsicht der Regierung.

Dennoch ließ sich Sebastian Kurz weiterhin gerne beraten. „Ich hatte gerade ein gutes Telefonat mit Premierminister Netanjahu zum Thema, wie man am besten mit der zweiten Welle von Covid-19 zurechtkommt“, twitterte Kurz im November, bevor die Regierung Österreich ein zweites Mal zusperrte. Kaum hatte Israel einen „Grünen Pass“ mit mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene installiert, plädierte Kurz auch innerhalb der EU für ein solches Modell. Und seit es in Israel mehr ums Aufsperren als ums Zusperren geht, zeigt auch der österreichische Kanzler erkennbar weniger Lust auf die Holzhammermethode: „Der Lockdown verliert an Kraft, weniger Menschen machen mit, und daher macht es auch keinen Sinn, den Lockdown ins Unermessliche zu verlängern“, erklärte Kurz jüngst im deutschen Boulevardblatt „Bild“.

Nur ein Mal in den vergangenen zwölf Monaten waren sich Österreich und Israel nicht einig – und aus heutiger Sicht war es just der falsche Anlass: Als Netanjahu im Mai vorschlug, bei der Beschaffung von Corona-Impfungen gemeinsame Sache zu machen, lehnte Kurz dankend ab. Man habe sich an die Einigung auf EU-Ebene gehalten, diese Aufgabe Brüssel zu überlassen, heißt es aus dem Kanzleramt. Das Ergebnis ist bekannt: In Israel sind schon mehr als 50 Prozent der Bevölkerung mindestens ein Mal geimpft, in Österreich nur etwas mehr als fünf Prozent.