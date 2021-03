Hygiene Austria: Die Korruptionslage in Österreich

Gerhard Jarosch: „Informationsfluss von unten nach oben"

Für die Aufklärung von Korruption braucht es mehr Personal, nicht nur Staatsanwälte und Richter, sondern auch IT-Experten und Wirtschaftsleute. Das ist besser geworden, aber noch nicht genug. Das Problem sind weniger die Weisungen. Kein Minister traut sich, eine politisch motivierte Weisung zu erteilen, die Gefahr ist eher der Informationsfluss von unten nach oben. Ich will einem Minister nicht unterstellen, dass er das ausnützt, aber schon der Anschein schadet dem Vertrauen in die Justiz. Beim Bundesstaatsanwalt hängt alles von der Ausgestaltung ab. Aus meiner Sicht muss das eine erfahrene, zu höchsten Richterämtern befugte Person sein, die nicht in der Politik war, für möglichst lange ernannt wird und nicht wiederbestellt werden kann. Osteuropäische Reformländer haben ab 1990 in ihren Systemen umgerührt, manche weniger erfolgreich, manche mehr. Die Slowakei führte eine unabhängige Weisungsspitze ein. Nun sieht man, dass Korruptionsermittlungen bis in höchste Regierungsämter reichen können. Deutschland und die Schweiz eignen sich nicht als Vergleich, weil sie ein föderalistisches Justizsystem haben.

Interessanter sind anglosächsische Länder, wo Justizminister generelle Weisungen erteilen, etwa um Personal umzulenken, sich aber nicht in Einzelfälle einmischen. Die Weisungsspitze besteht aus Staatsanwälten und Richtern, die an das Parlament berichten, aber niemals in laufenden Fällen. Ermittlungen gegen Regierungsmitglieder gab es in Österreich immer wieder. Wahrscheinlich wurden sie leichter, weil sich die Gesellschaft gewandelt hat, Medien freier sind als in den 1960er-Jahren und sich ein investigativer Journalismus entwickelt hat. Zum aktuellen Fall um ein angebliches Spendenangebot der Novomatic an die ÖVP kann ich nichts sagen. Außer: Wir haben ein strenges Legalitätsprinzip. Wenn es Anhaltspunkte für eine Verknüpfung einer Intervention in Italien mit einer Spende gibt, muss die Staatsanwaltschaft sich das anzuschauen.