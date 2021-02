Zitate der Woche: "Diese fehlerhaften Fakten"

"Ich stehe Ihnen jederzeit, sieben Tage die Woche, für eine Zeugenaussage zur Verfügung, denn es ist mir ein Anliegen, dass diese fehlerhaften Fakten sowie die falschen Annahmen rasch aus der Welt geschafft werden können." - Causa Novomatic: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schreibt einen Brief an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

"Ich bin froh, dass ich bereits am Freitag die Gelegenheit habe, die falschen Vorwürfe auszuräumen." - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mag dieses Wording und sehnt seine Einvernahme herbei.

"Einschränkungen der Pressefreiheit waren und sind nicht Gegenstand der Verhandlungen." - Grünen- Klubobfrau Sigrid Maurer sagt ein klares Nein zum türkisen Wunsch nach einem Zitier-Verbot aus Justizakten.

"Einen medialen Maulkorb halte ich für rechtsstaatlich höchst bedenklich und würde uns zurück in das 19. Jahrhundert katapultieren." - Und unnötig wäre er auch noch, ärgert sich Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff.

"Bei uns in Österreich gehen Sie von der ÖVP her und führen hier unter dem Deckmantel der Demokratie wieder ein austrofaschistisches System ein." - FPÖ-Mandatarin Dagmar Belakowitsch schließt sich an und warnt vorm Ständestaat.

"Personen mit solcher Einstellung sollten den Richterberuf besser nie wieder ausüben." - Innsbrucks Oberlandesgerichts-Präsident Klaus Schröder schnaubt angesichts des "Justizbashings" durch ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler.

"Wehret den Anfängen." - Ex-Agrarkommissar Franz Fischler (ÖVP) gehen Kurz' Angriffe auf die Justiz zu weit.