Zitate der Woche: "Ich lösche mein Handy regelmäßig"

"Wenn es hier Betrug gibt, dann sind wir alle betrogen worden." - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reißt "Hygiene Austria" die chinesische Maske vom Gesicht.

"Wir gehen das Wagnis von vorsichtigen Öffnungsschritten ein, um den Menschen das zu ermöglichen, was ihnen in Wahrheit auch zusteht." - Corona hin oder her, bald darf wieder konsumiert werden, verkündet Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

"Wir werden es aber auch mit etwas Mut machen." - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), als Aufsperr-Vorreiter besonders couragiert.

"Anscheinend ist die Strategie, das Virus mit unvorhersehbaren Öffnungsschritten zu verwirren." - Komplexitätsforscher Peter Klimek hält die Szenarien für "hochriskant".

"Es gibt tatsächlich in Teilen Österreichs starke Zuwächse, die wir unter Kontrolle bringen müssen." - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist eher skeptisch ...

"Trotzdem ist unser Ziel, wenn irgendwie möglich, leichte Öffnungsschritte zu setzen." - ... Kanzler Kurz eher locker.

"Es ist jetzt keine Zeit für Experimente." - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält Öffnungen hingegen für "hochgradig unverantwortlich".