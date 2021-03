"Hygiene Austria": Geplatzter Masken-Deal mit der Regierung

Anschober zog Notbremse

Was auch immer in den darauf folgenden Tagen geschehen ist – Anfang Dezember war klar, dass Hygiene Austria beim Preis den Bogen überspannt hatte. In einem weiteren internen E-Mail hielt die Beamtin fest: „FKC (Frau Kabinettschefin, Anm.) hat mich informiert, dass HBM (Herr Bundesminister, Anm.) aufgrund der doch erhöhten Preissituation – zwar mit Bedauern aber in Hinsicht auf den Einsatz von Steuermitteln – entschieden hat, auf vergleichbare, qualitätsgesicherte internationale Ware zurückzugreifen.“

Die BBG holte daraufhin neue Angebote ein. Der siegreiche Bestbieter – ein österreichischer Händler mit CE-zertifizierter Ware aus China – verlangte pro Maske knapp unter 30 Cent (vor Steuern). Hygiene Austria hatte 79 Cent gefordert. Laut einem Ministeriums-Mail sparte sich der Staat dadurch rund neun Millionen Euro. Die Gesamtkosten für das Projekt „65+“ – also der Kauf von rund 18 Millionen Masken und deren Auslieferung – machen gemäß einem internen Papier nunmehr übrigens knapp 14 Millionen Euro aus. Sonst wären es deutlich mehr gewesen.

Probleme bei Qualitätsprüfung

Wie ist es möglich, dass trotz eines derart eklatanten Preisunterschiedes ernsthaft und exklusiv mit Hygiene Austria geplant worden war? Das Marktniveau bei den Maskenpreisen müsste den Verantwortlichen eigentlich bekannt gewesen sein. Doch auch in Bezug auf die Qualität ergaben sich heikle Fragen.

In einem Papier aus dem Gesundheitsressort hieß es mit Blick auf Vorgänge im Verteidigungsministerium (BMLV): „Bereits Anfang November gab es von Seiten der Hygiene Austria ein Angebot für FFP2-Masken an das BMLV (via BBG), zum Preis von € 0,55/Stück. Bei der darauffolgenden Prüfung durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) hat dieses Produkt schlecht abgeschnitten. Aufgrund dieser Ergebnisse entschied sich das BMLV letztlich keine Masken der Firma Hygiene Austria anzukaufen.“

„Aus Gründen der Transparenz“

Zwar wird später darauf hingewiesen, dass nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums das ARWT „keine Kompetenz bei der Beurteilung von FFP2-Masken hat und die CE-Kennzeichnung auf Grundlage eines ungarischen Notfied bodies (einer Prüfstelle, Anm.) für die Marktfähigkeit“ ausreiche. Dass die Regierung knapp danach ein zentrales Projekt wie die Gratis-FFP2-Masken für Senioren exklusiv mit eben jenem Anbieter plant, scheint dennoch bemerkenswert.

Letztlich hielt man im Gesundheitsministerium zusammenfassend fest: „Das ursprüngliche Vorhaben der Bundesregierung, mit dieser Maßnahme auf rein österreichische Produkte zurückzugreifen (Hygiene Austria als einziger Anbieter eines derartigen Produktes) wurde aus Gründen der Transparenz und Sicherstellung ausreichender Qualität aufgegeben“.