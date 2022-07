Zitate der Woche: "Ich würde mir ein Gut geben"

"Alt bin ich schon, ausgelutscht bin ich nicht." - Weiter gut im Saft: Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

"In unserem ersten Wahlkampf wurden wir auf der Straße noch mit Vanish Oxi Action verwechselt." - Inzwischen sind die NEOS ein bisschen bekannter, freut sich der pinke Mandatar Yannick Shetty.

"Als Staatsbürgerin würde ich sagen, dass die ÖVP wieder Demut lernen sollte." - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verordnet der Volkspartei Erneuerung in der Opposition.

"Aber es liegt in der bündischen Struktur der ÖVP begründet, dass der Generalsekretär Erklärungen für etwas abgeben muss, was er selber nicht kontrollieren kann, etwa welche Spenden oder Ausgaben es in jeder einzelnen Ortspartei gab." - Karl Nehammer konnte gar nicht wissen, was in der ÖVP finanziell läuft, sagt Salzburgs Landesparteichef Wilfried Haslauer.