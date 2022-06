profil: Was wirkt gegen Arbeitskräftemangel: bessere Gehälter, Vier-Tage-Woche, mehr Druck zu arbeiten?

Kocher: Bessere Gehälter und Vier-Tage-Woche bringen keine neuen Arbeitskräfte. Wir sollten das inländische Potenzial ausschöpfen: bei Frauen und Älteren. Wir haben immer noch einen relativ frühen faktischen Pensionsantritt. Und es fehlt an Kinderbetreuung, das hindert Frauen an Erwerbstätigkeit.

profil: In Oberösterreich etwa sind nur fünf Prozent der Kindergartenplätze für unter Dreijährige mit Vollzeit vereinbar. Warum dauert der Ausbau so lange?

Kocher: Auf lokaler Ebene wird oft abgewogen zwischen Investitionen in ein Schwimmbad, ein Feuerwehrauto oder in einen Kindergarten. Ich glaube, das ändert sich gerade. Großen Aufholbedarf haben wir bei Kindern von ein bis drei Jahren, ganztägigen Öffnungszeiten und Elementarpädagogen und -pädagoginnen. Wer den Arbeitskräftemangel beheben will, muss Kinderbetreuung anbieten.

profil: Soll es wie in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung geben?

Kocher: Das wäre ein symbolischer Akt. Die Umsetzung ist der entscheidende Punkt.

profil: Ukrainische Flüchtlinge dürfen sofort arbeiten. Wollen Sie das auch anderen Flüchtlingen ermöglichen?

Kocher: Im Moment stehen 6000 ukrainische Flüchtlinge in einem Arbeitsverhältnis, und es werden wöchentlich mehr. Das Potenzial ist allerdings begrenzt, weil viele sehr junge oder alte Menschen gekommen sind und Mütter, die sich erst einmal um ihre Kinder kümmern wollen. Asylwerber aus anderen Staaten können einen Antrag auf Arbeitserlaubnis stellen, den ein Regionalbeirat genehmigt, wenn es keine inländischen Bewerber gibt.

profil: Also fast nie.

Kocher: Das wird gemeinsam mit den Sozialpartnern entschieden.

profil: Wie wollen Sie Langzeitarbeitslosigkeit senken? Braucht es mehr Druck?

Kocher: Im Kern geht es um die Frage: Wie stark muss man fordern, wie stark muss man fördern? Es gibt Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Traumata oder einer veralteten Ausbildung, die verstärkte Förderung brauchen. Bei anderen ist das Grundproblem: Wer 1000 Euro Arbeitslosengeld bekommt, dazu 500 Euro für geringfügige Beschäftigung als Zuverdienst und dann noch beim Nachbarn aushilft, hat mit 1700 Euro netto mehr Geld zur Verfügung als jemand, der 40 Stunden an einer Supermarktkasse sitzt.

profil: Wie wollen Sie das ändern?

Kocher: Erstens, indem gute Arbeitsangebote angenommen werden müssen. Zweitens, indem wir die Zuverdienstmöglichkeiten ändern – konkret: zeitlich befristen. Den Zuverdienst soll es weiterhin geben, wo er hilft, am Arbeitsmarkt wieder Tritt zu fassen. Aber nicht, wenn er Arbeitslosigkeit verlängert.

profil: Wann kommt die Reform der Arbeitslosenversicherung?

Kocher: Voraussichtlich in den kommenden Wochen.

profil: Hat die Pandemie die Menschen der Arbeit entwöhnt?

Kocher: Es hat sich etwas verändert durch die Pandemie. Die Höhe des Lohns ist oft gar nicht entscheidend, sondern Arbeitszeit, Flexibilität und Sinnstiftung.

profil: Wird das Arbeitslosengeld degressiv – anfangs höher, später niedriger?

Kocher: Wo man anfängt und endet, ist noch offen. Aber es kann nicht viel unter dem jetzigen System liegen, und am Anfang muss es jedenfalls höher sein. Mein Ziel ist, jedem Arbeitsuchenden ein Angebot zu machen: Fortbildung, Umschulung, Job.

profil: Mit den Ressorts Arbeit und Wirtschaft sind Sie Superminister. Werden Sie jetzt der ÖVP beitreten?

Kocher: Das war und ist kein Thema für mich.

profil: Sie sind der beliebteste Minister der ÖVP-Riege in einer Regierung, die insgesamt sehr unbeliebt ist. Der Politologe Peter Filzmaier meint, die ÖVP sei bei der nächsten Wahl nur mit Ihnen als Kanzlerkandidat zu retten. Würden Sie das tun?

Kocher: Nein! Das ist völlig unvorstellbar für mich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich nach dieser Legislaturperiode in die Wissenschaft zurückgehe.

profil: Sie haben Kanzler Sebastian Kurz als auch Karl Nehammer erlebt. Wie unterscheiden sich die beiden?

Kocher: Spannende Frage. Natürlich hat jeder seinen Hintergrund und damit auch andere Schwerpunkte. Beide haben eine sehr klare Vorstellung, wo sie hinwollen. Beide geben persönlich extrem viel, auch physisch. Die Freiheit, in meinem Bereich zu gestalten, hatte ich unter Kurz und habe ich unter Nehammer.

profil: Schreiben Sie noch WhatsApp-Nachrichten?

Kocher: Selbstverständlich.

profil: Aber keine mit Herzerl oder solche, in denen Sie jemand einen Arsch nennen.

Kocher: Ich versuche, Nachrichten zu vermeiden, die Emotionen entspringen. Wir alle sollten zwischen privaten und beruflichen SMS differenzieren. Private Nachrichten sind vielleicht nicht immer sauber formuliert, aber politisch irrelevant. Bisweilen verwendet jeder von uns Ausdrücke, die man nicht in der Öffentlichkeit haben möchte. Und dann gibt es Messages, die in die politische Verantwortung fallen. Dafür gibt es den Untersuchungsausschuss.

profil: Die Chats betrafen aber Staatsbetriebe und Steuergeld.

Kocher: Die strafrechtliche Komponente ist Sache der Staatsanwaltschaft. Aber es gab Anzeigen, die relativ rasch wieder eingestellt wurden und für die Betroffenen doch vernichtend waren. Dadurch wurde die politische Diskussion sehr, sehr verhärtet.

profil: Werden Sie Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten wählen?

Kocher: Alexander Van der Bellen, als Ökonomieprofessor ein ehemaliger Kollege, hat einen großen Vertrauensvorschuss und eine sehr gute Amtszeit hinter sich. Ich warte mal ab, wer sich sonst noch bewirbt, und lege mich dann fest.