Zitate der Woche: "Viele Leute sind schon wuggi"

"Der Grüne Klub wird nicht für einen folgenlosen Entschließungsantrag stimmen, der ohnehin keine Mehrheit erreicht." Klubobfrau Sigrid Maurer sagt die Koalitionskrise ab und die Grünen stimmen entgegen ihrer Überzeugung gegen die Rückholung der Schülerinnen.

"Bei Entscheidungen müssen wir immer zuerst an die Rechte und an das Wohl von Kindern denken." - Vizekanzler Werner Kogler will den Konflikt mit der ÖVP mit einer "Kindeswohlkommission" entschärfen ...

"Es geht darum, Lösungen zu finden - denn die Menschen verstehen zu Recht nicht, warum Kinder, die in Österreich aufgewachsen sind, abgeschoben werden." - ... und deren Vorsitzende Irmgard Griss weiß schon, was sie zu tun hat.

"Beim Wiener ist es das höchste Lob, wenn er sagt: Eh nicht so schlecht. ,Ist okay' ist eigentlich schon eine Huldigung." - Wiener Lob von Alt-Bürgermeister Michael Häupl für Parteichefin Pamela Rendi Wagner.

"Es ist ein Programm, von dem ich nicht weiß, ob es eine SPÖ-Alleinregierung viel anders geschrieben hätte." - Auch mit türkis-rot in Wien ist Häupl "sehr zufrieden".

"Der Watschenmann bin momentan ich. Aber alles war ich nicht." - Ex-Bankchef Martin Pucher will nicht allein für alle Malversationen bei der Commerzialbank Mattersburg verantwortlich sein ....

"Ich wäre selber neugierig, wo gewisse Teile von der Summe, die ich vernommen habe, hingekommen sind." - ... und fragt, wo die Millionen hingekommen sind.