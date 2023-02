Zu Gast im Club 3: Tirols Landeshauptmann Anton Mattle

Fasnacht in Tirol , und der Landeshauptmann ist: ausgerechnet in Wien. Die Party im Amt der Landesregierung in Innsbruck findet ohne den Hausherrn statt. Anton Mattle, seit Oktober 2022 im Amt, hat am Faschingsdienstag einen Wien-Tag eingelegt. Ein Termin führt ihn zum Club 3, dem Talk-Format von „Kronen Zeitung“, „Kurier“ und profil. Mattle ist der an Dienstzeit jüngste Landeshauptmann. Man muss kein Routinier in der Landeshauptleute-Konferenz sein, um genau zu wissen, was man will: mehr Geld vom Bund. Mattle würde es in die Finanzierung des Gesundheitssystems stecken. Im Interview geht es um große Fragen (Corona-Versöhnungsprojekt), unangenehme Themen (ÖVP-Chats) und regionale Aufreger (Abschüsse von Wölfen). Der Bonus-Track: Wir erfahren, was sich Mattle dachte, als ÖVP-Chef Karl Nehammer beim Landesparteitag in Alpbach im Juli 2022 den schwarzen Funktionären ausrichtete, ihnen blieben ohne Maßnahmen gegen die Teuerung nur zwei Möglichkeiten: „Alkohol oder Psychopharmaka.“ Mattle spricht im Interview relativ viel Klartext. Vielleicht, weil er noch ein LH-Novize ist.