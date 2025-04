Zuwanderung regeln: Der Wählerauftrag für den neuen, alten Bürgermeister

Volksschüler ohne Deutschkenntnisse, Kinder- und Jugendkriminalität, Islam als stärkste Religion in Pflichtschulen, Familiennachzug aus Syrien: Für 31 Prozent der Wienerinnen und Wiener ist Zuwanderung das drängendste Thema für den neuen, alten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). 2020 betrug dieser Wert 17 Prozent.

Nach Parteien aufgefächert überrascht, dass Zuwanderung auch für SPÖ-Wähler mit 19 Prozent das Top-Thema war, vor Bildung und Teuerung. Wobei sie ihrer Partei weiterhin noch die größte Lösungskompetenz zuschreiben. Für FPÖ-Wähler gab es fast nur das Thema Zuwanderung (63 Prozent). Aber auch fast jeder zweite ÖVP-Wähler will klare Antworten auf Integrationsprobleme.

Mit diesem Top-Thema verwandt ist das von Hajek abgefragte Sicherheitsgefühl oder besser gesagt, Unsicherheitsgefühl der Wiener. 81 Prozent der Blau-Wähler fühlen sich in der Stadt sehr oder eher unsicher, was angesichts des im Vergleich zu anderen Großstädten noch immer sicheren Wiens bemerkenswert ist. Unter den ÖVP-Wählern ist dieser Wert nur halb so hoch. Unter SPÖ-Wählern fühlen sich nur 18 Prozent unsicher.