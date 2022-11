Am Hof 8: Wien bekommt einen Private-Members-Klub

Draußen wird der Adventmarkt aufgebaut, drinnen wird gefrühstückt, während Johannes Kattus den Bauleiter begrüßt. "Es gibt auch nach der Eröffnung noch einiges zu tun",entschuldigt sich der Herr des Hauses. Am Hof 8 ist nicht nur eine illustre Adresse in der Wiener Innenstadt, sondern zugleich der Name eines neuen Private-Members-Clubs-ein Ort, der nur für zahlende Mitglieder zugänglich ist. "Ein zweites Zuhause",nennt es Kattus, Gründer des Klubs und außerdem Geschäftsführer der für ihren Sekt bekannten Kattus-Gruppe.



Denkt man an exklusive Netzwerke, assoziiert man diese gern mit sinistren Machenschaften in feudalem Ambiente. Am Hof 8 soll, wie es Johannes Kattus beschreibt, eher ein offener, sozialer Ort werden. Das Konzept ist nicht neu: International ist das Soho-House, das 1995 in London entstand, mit mehr als 30 Standorten der bekannteste Klub dieser Art. In Wien gab es mit dem k47 vor 20 Jahren einen ähnlichen Versuch, heute wird das Penthouse aber als Eventlocation genutzt. Exklusiv war auch der Club X von Gastronom Martin Ho, der im Gegensatz zu Am Hof 8 aber keine Mitgliedschaften anbot, sondern in den Vertreter aus Wirtschaft und Politik auf Einladung kamen.

Von London nach Wien

Johannes Kattus lernte solche Klubhäuser während seines Aufenthalts in London kennen: "Ich habe das Setting sehr geschätzt. Ich wusste, dass ich das in Wien vermissen werde. Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, dass so was auch hier funktionieren könnte."Es traf sich gut, "die Immobilie vor der Nase zu haben." Das Haus im 1. Wiener Gemeindebezirk ist im Familienbesitz, und als vor vier Jahren der Mieter bekannt gab, auszuziehen, startete Kattus mit der konkreten Planung seiner Idee. Der Umbau startete erst vergangenes Jahr, im September dieses Jahres öffnete Am Hof 8 dann die Tore für seine Mitglieder.