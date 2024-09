Nationalratswahl-Spezial: Wie es nach Kickls Sieg weitergeht

Herbert Kickl gewinnt die Wahl und will auf den Kanzlerstuhl – jemand soll ihn hinaufhieven, aber niemand will. Die Koalitionsspiele haben begonnen. Chefredakteurin Anna Thalhammer und Vize-Chefin Eva Linsinger haben Insights: Wer an wessen Stuhl sägt, wer auf die Regierungsbank will – wer wen wie verhindern will.