Folge 13: Hab ich wirklich eine Allergie, wenn ich glaube, eine Allergie zu haben?

Gerade holt die Birke richtig Schwung und schüttet Unmengen Pollen aus. Wir sind mitten in der Allergiesaison. Aber was genau ist eine Allergie? Und was eine Unverträglichkeit? Was geschieht im Körper, wenn Polleneiweiß auf die Schleimhäute trifft? Und gibt es endlich hilfreiche Therapien?