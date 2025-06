Wissenschaftspodcast

Folge 18: Sind vor der Medizin wirklich alle Menschen gleich?

Frauen sterben öfter an Herzinfarkten als Männer, weil ihre Beschwerden falsch eingeschätzt oder nicht ernstgenommen werden. Die Gendermedizin will den Unterschieden zwischen den Geschlechtern in Gesundheitsfragen Rechnung tragen – und erklärt, warum Wirkstoffe nur an Männern getestet wurden.