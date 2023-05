Am Sonntag finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Es sind Schicksalswahlen für das ganze Land und vor allem für: Recep Tayyip Erdoğan. Der Autokrat regiert die Türkei seit über 20 Jahren, zuerst als Premier und seit 2014 als Präsident. Erdoğan hat das Land geprägt, wie kaum ein anderer und das System auf ihn zugeschnitten. Jetzt muss er ernsthaft um seine Macht bangen. Noch nie standen die Chancen der Opposition so gut, zu gewinnen.