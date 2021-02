Ali Mahlodji: "Die ideale Schule setzt nicht Wünsche von Politikern um"

profil: Was machen Sie anders als andere Berufsberatungen? Mahlodji: Ich glaube, dass " Whatchado" und "WhatchaSkool" Lösungen sind, die wir selbst gerne bei unserer Orientierungssuche gehabt hätten. Wir haben unsere Vorträge nicht wissenschaftlich fundiert, wir haben sie nicht mit Experten besprochen. Wir haben uns gefragt: Was interessiert Kids, was bleibt hängen, was können wir transportieren, was ist ehrlich? Jeder von uns hat eine andere Geschichte, wir alle haben in unserem Leben so vieles gelernt, so viele Ups and Downs erlebt, aber darüber wird nicht gerne geredet. Man wird schnell einmal in eine Schublade gesteckt, und das möchten wir den Kindern abgewöhnen. Wir möchten ihnen nicht sagen, da war jetzt der CEO von einer GmbH da, sondern der Ali, der so redet, wie er es sich denkt.