Am 17. November hatten Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ) und Staatssekretär Harald Mahrer ( ÖVP) die Ergebnisse der koalitionären Arbeitsgruppe zur Bildungsreform präsentiert. Das Papier blieb dank seiner Kürze (16 Seiten) übersichtlich; Details und Umsetzung müssen erst die Legisten in Gesetzesform gießen. Beim ewigen Streit "Gymnasium gegen Gesamtschule“ einigte sich die Regierung auf einen gigantischen, bis 2025 beschränkten Schulversuch - ohne ihn so zu benennen: Bundesländer können demnächst Modellregionen einrichten, in denen die Gesamtschule erprobt wird. Allerdings darf dabei eine Höchstgrenze von 15 Prozent der jeweiligen Schulart beziehungsweise 15 Prozent der betroffenen Schüler nicht überschritten werden. Im Falle Wiens: Von den 84 Gymnasien mit Unterstufe können nur zwölf zu Gesamtschulen umgemodelt werden.