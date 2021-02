OECD-Daten: Job-Qualität in Österreich besonders hoch

Die Job-Qualität wurde anhand von drei Kriterien bewertet: Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsumgebung. Auch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt in den OECD-Ländern wurden untersucht. Die Arbeitsplatzsicherheit hat vor allem in Griechenland und Spanien deutlich abgenommen, auch in Österreich gab es zwischen 2007 und 2013 eine geringfügige Verschlechterung. Ebenso bei der Qualität des Arbeitsumfeldes.