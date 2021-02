OECD-Studie: Akademikerquote steigt, geringe Aufwärtsmobilität

Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek präsentierte gemeinsam mit Dirk Van Damme, Leiter des Centre for Educational Research and Innovation (CERI), die Bildungsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD) "Education at a Glance". Überrascht hat dabei vor allem die sprunghaft gestiegene " Akademikerquote". Andere Kennzahlen blieben weitgehend gleich, so auch die geringe " Aufwärtsmobilität".