Die große Verschwendung

Insgesamt wird eine Million Tonnen an Lebensmitteln jährlich in Österreich weggeworfen. Weltweit sind es rund 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln, die noch genussfähig wären, aber dennoch in den Müll gesteckt werden ­– das würde theoretisch mehrfach reichen, um die Hungernden in aller Welt zu ernähren.