E-Health: Wie Anleger profitieren

Wie können Anleger die besten E-Health-Aktien finden?

Im Allgemeinen unterscheidet sich die grundlegende Auswahl einer E-Health-Aktie nicht wesentlich von den Standardparametern für jene einer guten Aktie. In erster Linie geht es um die Entwicklung des Umsatzwachstums. Wenn das der Fall ist, ist das ein ziemlich guter Indikator dafür, dass das Unternehmen etwas richtig macht. Selbst eine kleine regelmäßige Verbesserung über einen langen Zeitraum kann ein positiver Indikator sein. Ertragswachstum und Wert müssen Hand in Hand gehen, damit die Aktie eine Investition wert ist. Anhand der Jahres- und Quartalsabschlüsse, die auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens abrufbar sind, können Anleger feststellen, ob die Einnahmen und Gewinne steigen oder sinken. Unternehmen, die ein positives Gewinnwachstum aufweisen, verfügen in der Regel über finanzielle und operative Stabilität. Bei der Auswahl von Einzeltiteln in einer Branche müssen Anleger darauf achten, wo und wie sich das Unternehmen einfügt. Wie ist die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Konkurrenten? Wie hoch ist sein Marktanteil? Gibt es einen Vorteil, durch den es sich abhebt? Anhand dieser wichtigen Fragen lässt sich feststellen, ob ein Unternehmen einen Vorsprung hat. Um einen objektiven Vergleich anzustellen, sollten Anleger die Konkurrenten ähnlicher Größe oder Marktkapitalisierung vergleichen und ihre Rentabilität und Aktienrenditen im Zeitverlauf gegenüberstellen.