Immobilienmarkt: Die Jagd nach Renditen

Schon das vorige Jahr brachte nicht hohe Nachfrage und Preissteigerungen. Laut Analyse der Plattform Immoscout24 liegen die Kaufpreise für Häuser inzwischen bei mehr als 3000 Euro je Quadratmeter, bei Wohnungen sogar schon bei rund 3650 Euro. Dabei verteuerte sich zunehmend auch der Wohnraum in jenen Regionen, die bisher als vergleichsweise günstig galten. In Wien wurden indes viele Eigentumswohnungen gekauft, um sie in weiterer Folge zu vermieten – wer es sich leisten kann, investiert derzeit eben in Grund und Boden. Auch für den deutschen Immobilienmarkt brachte das vorige Jahr neue Rekorde. Inzwischen gelten die Märkte in diesen beiden Ländern aber als überhitzt: Der europäische Rat für Systemrisiken hat Österreich und Deutschland wegen der steigenden Risiken auf ihren Immobilienmärkten ermahnt. Der Hintergrund: Wenn die Zinsen ansteigen, könnten sich viele Menschen etwa Wohnkredite nicht mehr leisten. Die EU empfiehlt strengere Aufsichten für diesen Teil des Finanzmarktes.