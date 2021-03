Gesunder Klimaschutz

Im Rahmen der Studie „The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study“ wurden Szenarien modelliert, um mögliche Gesundheitspotenziale der nationalen Beiträge zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele zu analysieren. Dabei wurden unter anderem Risikofaktoren für Luftverschmutzung, Ernährung und körperliche Aktivität herangezogen. Eines der Ergebnisse: Eine stärkere Berücksichtigung der Gesundheit in der nationalen Klimaschutzumsetzung kann bedeutsame gesundheitliche Auswirkungen haben. Diese sind auf eine Minderung der Treibhausgasemissionen und Maßnahmen zur Verringerung der Schadstoffexposition sowie auf verbesserte Ernährung und sichere körperliche Aktivität zurückzuführen. Je länger indes die Regierungen mit der Umsetzung von Maßnahmen warten, desto größer ist die Verzögerung bei der Vermeidung von Todesfällen. Dabei können sich die einzelnen Länder nicht darauf ausreden, dass sie ohnehin wenig bewirken könnten: Eine nationale Umsetzung spiele eine bedeutende Rolle, heißt es – vor allem eine Veränderung in den Nahrungsmittelsystemen. Schwellenländer würden indes für Klimaschutzmaßnahmen finanzielle Unterstützung benötigen.