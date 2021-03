In Österreich sei dieses Thema allerdings nirgendwo verankert und erfasst, berichten Katharina Ritter und Karoline Mayer, Kuratorinnen der Ausstellung „Boden für Alle“ im Architekturzentrum Wien, bei der die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Hintergründe der fortschreitenden Versiegelung Österreichs dargestellt werden. Tatsächlich gibt es viele Kräfte, die an der wertvollen Ressource Boden zerren: Von der Hortung von Grundstücken für Erben über die Umwidmung von Grünland zu Bauland (was in manchen Regionen enorme Preissteigerungen bringt) bis zum Wildwuchs an Gesetzen zu Raumplanung, Naturschutz und Wohnbauförderung in den einzelnen Bundesländern – Bodenschutz ist in Österreich ein komplexes Gebiet. „Es wird zum Beispiel überhaupt nicht bedacht, welche Böden wir in 50 Jahren brauchen werden“, konstatiert Katharina Ritter. Es bräuchte etwa flächendeckend gute Daten zur Bodenbewertung, damit die wertvollsten Flächen langfristig erhalten bleiben. „So aber bauen wir eine Flughafenpiste ausgerechnet auf einem der fruchtbarsten Böden Österreichs.“ Wie auch in der Coronakrise sichtbar werde, bremse der Föderalismus vieles aus – das gilt ebenso für die Bodennutzung, ergänzt Karoline Mayer.