Frauen-Netzwerk Digitalista: "Wir wollen, dass die digitale Zukunft auch weiblich ist"

profil: Was hat den Ausschlag gegeben, Digitalista zu gründen? Liechtenecker: Wir Gründungsmitglieder haben uns davor schon immer wieder in informeller Runde getroffen und gemerkt, wir stoßen alle auf dieselben Problematiken in der Digitalbranche. Vielleicht geht es anderen auch so? Wir waren auf Konferenzen oft die einzigen weiblichen Speaker und fanden für unsere eigenen Events auch kaum weibliche Speaker. Bei Digitalista geht es uns nun darum, die Sichtbarkeit von Frauen in der Branche zu erhöhen. Und wir wollen sie vernetzen, damit sie sich untereinander helfen können. Aber wir wollen auch Männer einbeziehen, sie können bei uns ebenso Mitglied werden. Es gibt die gläserne Decke und die muss durchbrochen werden. In unserer Branche sind wir schon relativ ausgeglichen, was z.B. Gehalt betrifft, aber immer noch nicht ganz.