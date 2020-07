Karriereturbo von profil-Marketing

Dieses Jahr findet er am 30. September im Atelier der bildenden Künste (ehemals Semperdepot) in Wien statt. Hier geht es um ein Treffen auf Augenhöhe. Denn Unternehmen rollen talentierten Uni- und FH-Abgängerinnen und Abgängern den roten Teppich aus. Beim profil High Potential Day hat man die Möglichkeit seine Lieblingsunternehmen besser kennenzulernen. Über 500 Bewerbungsgespräche finden an diesem Tag vor Ort statt.