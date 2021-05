Lebensmittelpunkt

Rund 60 Jahre später sind Küchendebatten nichts Ungewöhnliches: Die Küche ist zu einem zentralen Ort des Wohnens geworden, offene Küchen mit Integration in die übrigen Wohnbereiche schon lange keine Ausnahme mehr und das gemeinsame Kochen eine Selbstverständlichkeit. Küchen sind eben stets auch ein Gradmesser für die Gesellschaft. „Die Gestaltung und Einrichtung von Küchen zeigt Aspekte von gesellschaftlichen Entwicklungen auf. Dies betrifft vor allem Hygiene-Fragen und die Rolle der Frau in der Gesellschaft“, sagt Eva B. Ottillinger, Kuratorin im Möbelmuseum Wien. Sie hat vor einigen Jahren eine Ausstellung über Design und Geschichte von Küchenmöbel im Wiener Hofmobiliendepot, dem Möbelmuseum Wien, kuratiert. So war die Frau in der praktischen Einbauküche der Zwischen- und Nachkriegszeit beim Kochen abgesondert und von der Familie getrennt. „Das Kochen und das gemeinsame Essen fanden in getrennten Räumen statt.“ Nachdem Frauen bessere Ausbildungsmöglichkeiten erhielten und vermehrt einer bezahlten Erwerbsarbeit außerhalb der Familie nachgingen, wurde die Doppelbelastung – also Haushalt und Erwerbsarbeit – zum Thema, erzählt Ottillinger. Praktische, gut organisierte Kücheneinrichtungen sollten die Frauen entlasten: Die Frankfurter Küche der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky von 1927 war das bekannteste Beispiel dafür.