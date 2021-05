„Qualität spielt eine große Rolle“

Portfolio: Im Zuge der Coronakrise wurde die Küche noch mehr zum Ort der Begegnung und der Gemeinsamkeit. Wird dieser Trend anhalten?

Hanni Rützler: In der Krise hat das Thema Essen sein kreatives Gesicht gezeigt. Mahlzeiten haben uns vor allem in der ersten Phase Struktur und Halt im Alltag gegeben. Diese Gemeinsamkeit am Esstisch hat dazu geführt, dass das Essen insgesamt nun bewusster wahrgenommen wird. Absolute Anfänger haben mit dem Kochen begonnen, auf Google wurde etwa danach gesucht, wie man Kartoffeln kocht. Andere haben sich mit Koch-Videos fortgebildet. Die Frage ist nun, was davon bleibt. Ich glaube: Bleiben wird das, womit man positive Erfahrungen gemacht und was Freue bereitet hat. Im neuen Normal spielt jedenfalls Qualität eine große Rolle.