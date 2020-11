"LivingImFranks" in Tulln wird im Frühjahr 2022 fertig gestellt

"Wir konnten in den vergangenen Jahren einige höchst attraktive Liegenschaften in Niederösterreich erwerben, wie beispielsweise hier in Tulln, aber auch in Baden, Klosterneuburg, Wiener Neustadt, Krems und Stockerau. Die Wiener Straße 6-8 in der Tullner Innenstadt befindet sich aktuell in der Bauphase", verrät SÜBA-Vorstand Heinz Fletzberger.