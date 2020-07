Nachhaltigkeitskonzept der SÜBA

Dies gelingt vor allem durch die Etablierung alternativer Energiesysteme, wie beispielsweise der Nutzung von Grundwasser und Erdwärmesonden in Verbindung mit Wärmepumpensystemen. Gebäudedecken können als Speichermedium genutzt werden, um einerseits Wärme im Winter abzugeben und andererseits das Gebäude im Winter zu kühlen (= "Betonkernaktivierung"). Vorteile ergeben sich hierbei aus dem niedrigen Energiebedarf, einem hohen Komfortlevel sowie einer angenehmen Strahlungswärme in allen Wohnungen. Durch den Einsatz neuer Technologien ist es möglich, Wohnhausanlagen der SÜBA künftig mit geringstem Energieeinsatz zu temperieren. Diese ressourcensparenden Maßnahmen verringern nicht nur den allgemeinen Energiebedarf und tragen somit zum Klimaschutz bei, sondern spiegeln sich langfristig auch in den vergleichsweise niedrigen Betriebskosten der Nutzerinnen und Nutzer wider.