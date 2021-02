Österreichs Leitbetriebe bereiten sich auf raschen Restart nach der Coronakrise vor

Krise wird zum Effizienzturbo

Die heimischen Banken, die für die Finanzierung dieser Investitionen eine Schlüsselrolle spielen werden, seien darauf jedenfalls gut vorbereitet, versicherte Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und „Gastgeber“ des Leitbetriebe-Jahresstarts: „2021 wollen unsere Kunden wieder verstärkt Investitionen finanzieren und der Bankensektor ist darauf mit einer guten Eigenkapitalausstattung auch gut vorbereitet.“

ÖBAG-Direktorin und Leitbetriebe-Austria-Beirätin Christine Catasta bewertet das Krisenmanagement in den heimischen Unternehmen äußerst positiv: „Wir hätten uns niemals erwartet, dass der Großteil der Firmen so gut durch die Krise kommt, wie das bisher der Fall ist. Auch Umsatzverlust von zum Teil mehr als 50 Prozent konnten kompensiert werden und die Unternehmen haben enorm an Effizienz gewonnen. Es wurden neue Produkte und Dienstleistungen kreiert, Prozesse und Strukturen wurden modernisiert und insgesamt ist die Krise gerade zu einem Effizienzturbo geworden.“