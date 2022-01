Privatbanken: Harter Wettkampf in Österreich

An Privatvermögen mangelt es in Österreich nicht – und es ist trotz der Coronakrise gewachsen: Eine Billion Dollar betrug es 2020 laut Global Wealth Report der Boston Consulting Group, ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Jahr davor. Auch im vorigen Jahr dürfte sich dieser Trend fortgesetzt haben. In Österreich gibt es also viele vermögende Personen – das wiederum sollte ausreichend Geschäft für die Anbieter von Private Banking und Wealth Management bringen. Und doch ist es zuletzt zu einer Konsolidierung gekommen, die für Aufruhr in der Branche gesorgt hat. Das lag vor allem am Rückzug von zwei Schweizer Banken aus Österreich sowie an einer Fusion:

Die UBS hat ihren österreichischen Wealth-Management-Zweig an die LGT Bank übergeben, die sich im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein befindet – dieser Übergang wurde Ende Juli abgeschlossen. Die LGT Bank mit CEO Meinhard Platzer erhöhte damit ihr Volumen der veranlagten Kundengelder von 12,4 auf 17 Milliarden Euro.

Auch die Credit Suisse hat Österreich mit ihrem Private-Banking-Geschäft verlassen. Die Bank hat nach dem Rückzug ihren Kunden empfohlen, zur LLB – das ist die Liechtensteinische Landesbank – zu wechseln. Damit haben die Banken aus dem Fürstentum sozusagen die Rolle von zwei Schweizer Konkurrenten in Österreich übernommen. Die Zürcher Kantonalbank ist allerdings in Österreich geblieben und will weiter wachsen.

Die Fusion von Schellhammer & Schattera und Capital Bank zu Schellhammer Capital wurde im September vollzogen. Dieses Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit einem verwalteten Kundenvolumen von knapp 24 Milliarden Euro nunmehr die größte Privatbank in Österreich. Die fusionierte Bank gehört zur Gänze der Grazer Wechselseitigen Versicherung (Grawe).