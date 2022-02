Start-up Greenpass hilft bei der Klimaresilienz

Bisher wurden rund 160 Projekte in zwölf europäischen Ländern unterstützt, darunter der neue Shop eines großen Möbelhandelsunternehmens in Wien oder der Stadtteil Biotope City am Wienerberg. Auch den Neubau eines 2019 durch eine Gasexplosion zerstörten Wohnhauses in Wien hat Greenpass begleitet, die neue Wohnhausanlage wurde mit einem silbernen Zertifikat der Klimaprofis ausgezeichnet. Apropos Zertifizierung: Greenpass ist eine Erweiterung zu bestehenden Gebäudezertifizierungen und kann bei diesen berücksichtigt und angerechnet werden.