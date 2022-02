Taxonomie: Qual der Wahl

Die EU-Taxonomie sorgt jetzt in der Finanzbranche für den größten Wirbel, doch betroffen sind mittel- und langfristig alle Bereiche der Wirtschaft. Marina Luggauer, Expertin des Beratungsunternehmens KPMG, verweist darauf, dass die Rechtslage noch jung ist und die Bestimmungen erst seit Dezember 2021 in Kraft sind. „Unternehmen tun sich derzeit schwer damit, sich in der Taxonomie zurechtzufinden.“ Es sind momentan nur jene Sektoren umfasst, auf die 80 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen in Europa entfallen. Gewisse Sektoren, wie beispielsweise die für Österreich wichtige Milchwirtschaft sowie die holzverarbeitende Industrie fehlen noch. Hierzulande sind derzeit konkret rund 130 Unternehmen betroffen, dieser Kreis wird in Zukunft aber auf rund 2000 ausgeweitet, die entsprechende Angaben veröffentlichen müssen. „Es gibt für sie allerdings viele Unklarheiten.“ Fest steht: Unternehmen können die Taxonomie nicht umgehen. „Selbst wenn die eigenen Produkte darin nicht enthalten sind, nimmt die Taxonomie Bezug auf alle Investitionen“, warnt Luggauer. Wenn beispielsweise ein neues Hauptquartier gebaut wird, sind die entsprechenden Vorgaben zu berücksichtigen. Das heißt: Unternehmen müssen sich alle Aktivitäten ansehen, von der Gebäudeverwaltung über den Fuhrpark bis zur Abwasseraufbereitung. „Dazu wird in vielen Unternehmen derzeit intern Wissen aufgebaut.“ Ein positiver Effekt ist nach Ansicht der ESG-Expertin die Verschränkung zwischen Controlling- und Nachhaltigkeitsabteilung. ESG wird eben nicht mehr als „nice to have“ gesehen, sondern es wird messbare Kerngrößen geben müssen. „Die Intention der Taxonomie ist gut, daran besteht kein Zweifel. Jetzt gilt es, sich auf den Endzweck zu konzentrieren.“