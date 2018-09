Peter Hackmair im Interview

Der Fußball-Experte und Autor Peter Hackmair über Lebensentwürfe und Selbstverwirklichung.

Zur Person

Peter Hackmair, 1987 in Vöcklabruck geboren, spielte in allen Nachwuchsnationalteams Österreichs und absolvierte 120 Bundesliga-Spiele. Nach seinem Rücktritt als Aktiver 2012 veröffentlichte Hackmair mit „Träume verändern“ und „FREIGerEIST“ zwei Bücher. Von 2015 bis 2017 arbeitete er für den ORF bei Live-Spielen als Analytiker. Für seinen YouTube-Kanal hat Hackmair Gespräche mit 25 Talkgästen – von sehr berühmt (u.a. André Heller, Herbert Prohaska, Roland Düringer und Viktoria Schnaderbeck) bis völlig unbekannt - geführt. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Begegnungen hat er in seinem aktuellen Buch „Träum weiter“ zusammengefasst.