Stalking in Indien

Facebook schützt vor Foto-Klau.

Sexuelle Gewalt ist in Indien ein dermaßen großes Problem, dass es auch soziale Netzwerke erfasst: Viele Inderinnen laden von sich auf Facebook kein Profilbild mehr hoch, weil sie fürchten, dass dieses von fremden Männern entwendet und online weiterverbreitet wird.

Deswegen bietet Facebook in Indien nun ein neues Feature an: Man kann den "Photo Guard" aktivieren, der es anderen Nutzern in der App unmöglich macht, per Klick das Foto herunterzuladen. Auch kann man per App eine Musterung über das Foto legen, welche an traditionelle indische Kunst erinnert. Bei solch gemusterten Bildern ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass sie von Fremden für ungewünschte Zwecke entwendet werden.