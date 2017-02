Valentinstag: Amore in der Stadt

Morgen ist Valentinstag. Wir haben die Tipps für einen gelungenen Abend in Wien - allein oder zu zweit.

I Love You, You're Perfect, Now Change! im Ateliertheater

Anekdoten, in denen sich jeder wiedererkennt: Chaos und Wirren des Datingzeitalters behandelt das Off-Broadway-Stück "I Love You, You're Perfect, Now Change!" von Joe DiPietro und Jimmy Roberts im Ateliertheater.

14.02. /17.02. / 18.02. jeweils um 19:30

Ateliertheater

Burggasse 71, 1070 Wien

Preise: € 24/ € 19 (ermäßigt)

ateliertheater.net

Liebe(spaare) in der Albertina

Sex, Liebe und Drama in der Albertina - zumindest auf der Leinwand. Zu Rosé-Sekt und Demel Naschereien gibt es eine Spezialführung zu den Liebespaaren im Museum. Von den Habsburgern über Monet bis zu Picasso sind einige Skandale zu entdecken.

17 Uhr

Albertina

Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Führung 4 € plus Eintritt 12,90 € (Studierende 8,50 €)

albertina.at

Jogginghosen-Abend im Polkadot

Warum den Abend in der Jogginghose am Sofa verbringen, wenn man damit genauso ins Polkadot gehen und einen gratis Shot abstauben kann? Klingt nach einem gemütlichen Rausch.

19-2 Uhr

Polkadot Vienna

Albertgasse 12, 1080 Wien

Eintritt frei!

polkadot.at

Valentinstag-Preview "History of Now" im Votivkino

Nadiv Molcho, Sohn von Szenegastronomin Haya Molcho, inszeniert in seinem Debütfilm ein junges Beziehungsdrama. Eli (Nadiv Molcho) und Maya (Aya Beldi) werden schmerzlich mit ihren Unterschieden konfrontiert, als sie im Urlaub ein hippes Pärchen aus Berlin kennenlernen. Eine Woche vor dem Kinostart zeigt das Votivkino den Film vorab, in Anwesenheit von Regisseur und Hauptdarsteller Molcho.

20:45-22:30 Uhr

Votivkino

Währingerstraße 12, 1090

votivkino.at



History of Now - Official Trailer (HD) © Video: NENI Films

Kunstschatzi im Kunsthistorischen Museum

Eigens kreierte Cocktails schlürfen, zur Musik des DJs wippen und über Kunst fachsimpeln: das ist "Kunstschatzi" in der Kuppelhalle des KHM. Am Dienstag unter dem Motto "Be My Valentine".

19 Uhr

Kunsthistorisches Museum

Burgring 5, 1010 Wien

10 € (gratis mit KHM-Jahreskarte)

khm.at

Pokémon Go Valentinstag-Special

Das Smartphone-Spiel lockt mit einem besonderen Event: Bis kommenden Mittwoch halten Lockmodule zwölf mal so lange - also sechs Stunden, rosafarbene Pokémon spawnen öfter, die Chance, die Pokémon​​ Pii, Fluffeluff und Kusilla auszubrüten steigt. Auch spezielle Bonbons sind leichter zu erhalten.

Bis 15. Februar, 20 Uhr

pokemongo.com

Mitgliedsversammlung des Frauennetzwerks Sorority

Die "Schwesternschaft" Sorority vernetzt Karrierefrauen und solche, die es noch werden möchten. Die Mitgliederversammlung bietet Raum zum entspannten Austausch. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen - girls only!

19:30 - 22:30

Die Requisite

krummgasse 1a, 1030 Wien

sorority.at

One Billion Rising Vienna

Demo für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen, mit vielen Ehrengästinnen aus der Politik, Tanz, Gesang und einer klaren Botschaft.

17:30 - 22:30

Parlament Wien

Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien

1billionrising.at