„House of Cards“-Staffel 5: Im Kriegsmodus

Was passiert, wenn die Realität die Fiktion überholt? Die neue Staffel der Politserie „House of Cards“ sucht nach Antworten.

Das Faszinierende an „House of Cards“ war stets ein wohliges Schaudern. Ein hochrangiger Südstaaten-Senator (Kevin Spacey als Frank Underwood), der es mit allen Mitteln bis ins höchste Amt im Staat schafft. Mord, Erpressung, Psychospielchen, selbst die eigene Frau aus gutem Hause ist über weite Strecken nur Mittel zum Zweck. Freunde? Werden ausgetauscht. Politische Mitstreiter? Überrollt. Die frustrierte Ehefrau? Darf sich mit dem jungen Redenschreiber vergnügen – solange sie ihre eigenen, politischen wie privaten Ambitionen hintanstellt.

Das soll sich nun ändern. In der neuen, fünften Staffel von „House of Cards“, die in Österreich ab dem 30. Mai auf dem Bezahlsender „Sky“ zu sehen ist, deutet viel darauf hin, dass First Lady Claire Underwood (Robin Wright) bald selbst das Zepter in der Hand halten wird – oder zumindest danach greift. Am Ende der vierten Staffel, die neuen Folgen schließen hier nahtlos an, schien das Ende von Präsident Underwood mal wieder besiegelt. Angeschlagen von einem Attentat, das er nur mit Müh, Not und List überlebte, desaströsen Umfragewerten, einem starken Gegenkandidaten und einer investigativen Zeitungsgeschichte, die seine Administration zu Fall bringen drohte, schien das Schicksal bereits besiegelt.

Präsident im Hintergrund. Robin Wright als Claire Underwood. © 2017 MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.Television / Sky

Doch der kampferprobte Präsident weiß: Angriff ist die beste Verteidigung. Der Terrorakt zweier halbwüchsiger Burschen, die sich dem „Islamischen Staat“ (in der Serie „ICO“ genannt) verschrieben haben, wird zu Beginn der neuen Staffel so geschickt ausgebreitet, manipuliert und künstlich am Leben gehalten, dass am Ende eine ganze Nation unter Schock steht. Im Kongress sucht Underwood derweil nach Mehrheiten für einen möglichen Krieg und Menschen aus einigen muslimischen Ländern soll die Einreise in die USA erschwert werden. Das kennen wir ja bereits.

Angst zu schüren, so das eiskalte Kalkül des Präsidentenpaares, ist eben noch immer die beste Waffe gegen sinkende Umfragewerte.

Gefährlich wird den Underwoods im Jahr 2017 aber nicht nur die eigene Vergangenheit, sondern vor allem die Realität. „Trump übertrumpft uns“, musste Schauspielerin Wright kürzlich in der Talkshow von Ellen de Generes offenbaren. Die Macher der Politshow waren auf viel vorbereitet, auf Trump aber nicht. Wie auch? Immerhin sind die neuen Folgen seit Monaten im Kasten. Ein Präsident der lügt, ständig seine Meinung ändert, einen kruden Beraterstab um sich scharrt, bei dem man nie so genau weiß, wer in seiner Gunst steht oder bereits wieder in Ungnade gefallen ist, ist seit der Angelobung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht bloß reine Fiktion. Die Gewissheit, dass es in der Realität ja nicht ganz so schlimm wie in einer TV-Serie ablaufen kann, scheint plötzlich verpufft zu sein.

Wahlkampfmodus ist Kriegsmodus. Kevin Spacey und Robin Wright als Frank und Claire Underwood. © 2017 MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.Television / Sky

Dass „House of Cards“ mit den täglichen Horror-Nachrichten aus dem Oval Office nicht mithalten kann, ja sogar altbacken wirkt, ist einerseits ein Problem für die Serie, andererseits interessant zu beobachten. Wer vom wohligen Schaudern noch nicht genug hat, wird sich wundern, wie ähnlich sich Fiktion und Realität geworden sind.

Ob „House of Cards“ oder Donald Trump indes eine längere Halbwertszeit besitzen, darüber kann wohl nur spekuliert werden. Eines ist aber klar: In Zukunft wird es schwerere Geschütze als Frank Underwood brauchen.