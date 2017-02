Die „Salzkammergut Festwochen“ bieten in dieser Woche mit „Schneegestöber“ einen Schwerpunkt mit Musik und Literatur.

Am 7. Februar spielen Isabelle Faust (Violine) und Andreas Staier (Klavier) Werke von Beethoven, Schumann und Brahms (Toscana Congress Gmunden). Am 8.2. liest Walter Sittler aus Werken von Botho Strauß (Klostersaal Traunkirchen) . Und am Samstag, 11.2., liest Christoph Ransmayr aus seinem neuen Roman „Cox oder Der Lauf der Zeit“ (Gmunden, Stadttheater).