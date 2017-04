Letztes Klimt-Atelier wieder zu besichtigen

Eröffnung der restaurierten Klimt-Villa in Wien.

Gustav Klimt hat im Hietzinger Gartenhaus von 1911 bis zu seinem Tod 1918 rund 50 Gemälde gemalt. 1923 wurde darüber eine neobarocke Villa errichtet. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde das Anwesen der Besitzer-Familie Klein geraubt. Nach 1945 wurde die Villa restituiert, aber später wieder an die Republik verkauft.

Bis in die 1980er-Jahre bestand in dem Haus eine Lehrlingsausbildung, daneben und bis heute eine Einrichtung für Behinderte. Die zunehmend desolate Villa wäre in den Nullerjahren fast abgerissen worden, wenn eine Bürgerinitiative nicht eingeschritten wäre. Es erfolgte die Restaurierung des letzten Ateliers des Jugendstil-Malers, das nun wieder besichtigt werden kann.

Die Klimt Villa befindet sich in der Feldmühlgasse 11 im 13. Bezirk. Der Eintritt kostet regulär 10 Euro.

Öffnungszeiten:

1. April bis 31. Dezember 2017

Donnerstag bis Sonntag, 10-18 Uhr

Dienstag und Mittwoch gegen Voranmeldung