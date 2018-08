Neue Alben: Dorian Concept - "The Nature of Imitation"

Nervöse Heiterkeit: Elektro-Neudenker Dorian Concept veröffentlicht sein zweites Album „The Nature of Imitation“. profil unerhört bespricht die wichtigsten Alben und Songs der Woche.

Dorian Concept: The Nature of Imitation (Affine Records)

Spätsommer 2018. Es sind wahrlich verrückte Zeiten. Man weiß gar nicht wo man anfangen beziehungsweise aufhören soll. Zum Glück gibt es Musiker wie Dorian Concept, die nicht nur die Welt zwischen den Nullen und Einsen verstehen, sondern ein Gespür dafür besitzen, die allgemeine Aufgeregtheit ein Stück weit zurechtzurücken.

Und das geht ganz einfach. Play-Taste drücken, zurücklehnen, durchatmen. Der Wiener Komponist und Multiinstrumentalist, der mit bürgerlichem Namen Oliver Thomas Johnson heißt, hat nun mit „The Nature of Imitation“ eine elf Song starke Synthie-Heiterkeit vorgelegt, die aus einer vordergründigen Nervosität (man hört: Videospielsounds, digitales Zirpen) einen unerhört eingängigen Fusion-Jazz-Baukasten formt.

International bekannt wurde Concept als (Live-)Musiker der Elektrojazz-Virtuosen Flying Lotus. Das hört man auch heute noch. Sein zweites Soloalbum ist ein süchtig machender Mix aus Clubmusik, Avantgarde und Jazz und hört eben nicht dort auf, wo der findige Musiker die Fährte ursprünglich auslegt hat.

Dorian Concept - "Promises" © Video: YouTube

