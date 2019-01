Ballett-Star Hofesh Shechter mit Performance „Grand Finale“ im Festpielhaus St. Pölten.

Der britisch-israelische Choreograph Hofesh Shechter kommt mit seiner Tanz-Performance "Grand Finale" am 1. Februar ins Festspielhaus nach St.Pölten. Zehn Tänzerinnen und Tänzer führen bei der Österreich-Premiere eine Apokalypse einer Welt am Abgrund vor. Ein Live-Music-Ensemble spielt dazu im Stil der Band an Bord der "Titanic". "Alles bricht zusammen, aber dieser Umstand gleicht beinahe einem Freudenfest", erklärt der Choreograph.

Hofesh Shechter - Trailer © Video: Festspielhaus St. Pölten

"Es herrscht Chaos, die Apokalypse bricht an und dennoch findet sich etwas Amüsantes daran. Vielleicht ist es einem Optimismus hinsichtlich evolutionärer Vorgänge geschuldet: Welten kollabieren, wir bauen sie dann aber wieder auf." Die Fachzeitschrift "tanz" kürte die Tanz-Performance zum "Stück des Jahres 2018".

Hofesh Shechter: "Grand Finale"- Österreich-Premiere: Donnerstag 31. Jänner, 19.30. Festspielhaus St. Pölten.