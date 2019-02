Videopremiere: Ridra – "Foto"

Die Wiener Songwriter-Band Ridra veröffentlicht ihre Debüt-EP „♠“. Die Videopremiere zur Single "Foto" gibt es exklusiv auf profil.at.

Die Wiener Welle ebbt noch lange nicht ab. Jüngstes Beispiel: Die Singer-Songwriter-Band Ridra, die sich der Poesie verpflichtet fühlt. Die Single „Foto“ bietet nun einen ersten Einblick in das Schaffen des Wiener Liedermachers David Reiterer, der hier mit betontem Fingerspitzengefühl vorgeht und seine filigranen Songminiaturen stets zwischen Lyrik und Singer-Songwriter-Pop oszillieren lässt.

Die erste Single erlaubt nun einen verschleierten Blick auf ein Foto, das nie geschossen wurde. Das Debütalbum hat Reiterer mit seiner Band Ridra (Lukas Kargl, Stephan Paulitsch, Raphael Rameis) in den geschichtsträchtigen Abbey Road Studios in London aufgenommen.

Die EP „♠“ soll im Frühjahr bei Töchtersöhne erscheinen.

© Ridra

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Bilderbuch: Europa 22 (Song)

Sharon Van Etten: Seventeen (Song)

The Twilight Sad: I/m Not Here [Missing Face] (Song)

Iv/An: Sloboda Kretanja / Umorna Lica

The Screenshots: Hey (Song)

Boygenius: Boygenius

Funeral Chic: Superstition

Die Türen: Exoterik

Julia Holter: Aviary

Lonnie Holley: MITH

Jens Friebe: Fuck Penetration

MOTSA: Colours (Song)

Fucked Up: Dose Your Dreams

Andrea Fissore: Shadows Of The Moon (Song)

