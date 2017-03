Wolfgang Möstl produziert Alben für einheimische Stars wie Nino aus Wien und Voodoo Jürgens. Mit seiner Band Mile Me Deaf hat der Musiker, der in Wien und in der Steiermark lebt, jetzt das wichtigste Album seiner Karriere veröffentlicht.

Das Leben ist ein Computerspiel. Man löst ein Problem und kommt in ein neues Level, dann wartet wieder ein neues Rätsel auf dich. Wenn hart genug arbeitet und dranbleibt, ist alles möglich.

Man braucht keinen großen Lebensplan. Bei meiner Musik weiß ich nie, was am Ende rauskommt. Die Lust am Herumexperimentieren treibt mich an – das geht in alle möglichen Richtungen und ohne Grenzen. Wenn ich an neuen Songs schreibe, habe ich nie die Absicht, ein ganzes Album zu veröffentlichen. Das passiert eher beiläufig.

Die eigene comfort zone muss man hin und wieder verlassen. Ich spiele seit 15 Jahren Gitarre, jetzt wurde es Zeit, die Band in eine andere Richtung zu entwickeln. Das aktuelle Mile Me Deaf-Album, „Alien Age“, wurde hauptsächlich mit Samples von alten Audiokassetten eingespielt. Genregrenzen will ich mir ohnehin nicht auferlegen.

Ich will mich nicht aufhalten lassen. Ich verliere das Interesse, wenn ich zu lange an einem Projekt, an neuen Songs arbeite. Meistens klingen die Demos ohnehin schon ganz fresh .

Man muss seine Leidenschaft zum Beruf machen. Ein Hype um meine Musik brauche ich ohnehin nicht. Ich möchte mich nicht grundlegend verändern, nur um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Dafür fehlen mir die Ambitionen.

Mile Me Deaf präsentiert das neue Album „Alien Age“ am 3.3. in der Sargfabrik Wien.

Im Proberaum von Mile Me Deaf. © Philip Dulle