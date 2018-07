Rainer Nikowitz: Trinkspiele

Selbst wenn Jean-Claude Juncker tatsächlich ein Alkoholproblem hätte – ausgerechnet den Generalsekretär der Bierzeltpartei FPÖ sollte das stören?

Vilimsky: Stimmt des eigentlich, dass es früher in Österreich an Wahltagen a Alkoholverbot geben hat?

Strache: So viel i weiß, ja.

Vilimsky: A Wahnsinn. Wem is denn so was bloß eingfallen?

Strache: Na, wem scho. Wo is denn de FPÖ damals gstanden? Bei fünf Prozent. Des war also einfach ein ­total antidemokratischer Anschlag des Systems auf uns.

Vilimsky: Jetzt stell dir nur amoi vor, des tät’s heut a no geben. Dann warast du wahrscheinlich immer no Zahntechniker.

Strache: Und du tätst überhaupt im Männerasyl schlafen.

Vilimsky: Also bitte!

Strache: Ja, stimmt. Unter der Brucken.

Vilimsky: Äh …

Strache: Und wer würd denn dann am Viktor-Adler-Markt meine Reden bejubeln? Die Nüchternen vielleicht?

Vilimsky: Lächerlich! Völlig ausgeschlossen!

Strache: Des derf i sagen. Du net.

Vilimsky: Tschuidigung. Und wann i so nachdenk … de Stenzel warat a net bei uns.

Strache: Des beweist jetzt aber gar nix. Sogar in de allerschlimmsten Sachen versteckt si meistens irgendwo auch a positives Detail.

Vilimsky: Du, aber der Juncker, ha? Hast den gsehen? Rauschkugel de.

Strache: Saufkopf.

Vilimsky: Er sagt jetzt, es war Ischias.

Strache: Pffft! Wie i des letzte Mal in Ibiza so an Ischias ghabt hab, bin i in der Früh in der Badewann munter worden.

Vilimsky: I schreib a Presseaussendung und leg eam ane auf, ha?

Strache: Super Idee! Vor allem während unserm EU-Vorsitz!

Vilimsky: Ah, und was i di no fragen wollt: De Champagnerrechnung von der Le Pen und mir – de geht eh okay, oder?

