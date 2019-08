Ibiza-Affäre: Die FPÖ und ihre Spender

Das FPÖ-nahe Vereinsnetzwerk sammelte bisher fast 1,5 Millionen Euro an Spenden, Sponsorings und Subventionszusagen ein – und kann dafür keine plausiblen Erklärungen vorlegen.

"Ja, es gibt ein paar sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen … Die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein … Der Verein ist gemeinnützig, der hat mit der Partei nichts zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit drei Rechtsanwälten. Der hat ein Statut: Österreich wirtschaftlicher gestalten.“

Heinz-Christian Strache, Ibiza, Juli 2017

